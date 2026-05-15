Il direttore di gara di Varese designato per la partita del Meazza
Sono stati designati i direttori di gara di Inter-Hellas Verona, match valido per la 37a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 17 maggio alle ore 15, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.
Arbitro: Andrea Calzavara (Sez. AIA di Varese)Assistenti: Alessandro Costanzo (Sez. AIA di Orvieto), Matteo Passeri (Sez. AIA di Gubbio)IV uomo: Giuseppe Collu (Sez. AIA di Cagliari)VAR: Alberto Santoro (Sez. AIA di Messina)AVAR: Antonio Giua (Sez. AIA di Olbia)
fonte: hellasverona.it
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