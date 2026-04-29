Sono stati designati i direttori di gara di Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 3 maggio alle ore 18.00, all''Allianz Stadium'.
hellas1903 news Juventus-Verona, all’Allianz Stadium arbitra Ayroldi
gazzanet
Juventus-Verona, all’Allianz Stadium arbitra Ayroldi
Il direttore di gara di Molfetta designato per la partita di domenica a Torino
Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)
Assistenti: Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme), Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)
IV uomo: Davide Di Marco (Sez. AIA di Ciampino)
VAR: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)
AVAR: Francesco Meraviglia (Sez. AIA di Prato)
fonte: hellasverona.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA