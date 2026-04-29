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Juventus-Verona, all’Allianz Stadium arbitra Ayroldi

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Il direttore di gara di Molfetta designato per la partita di domenica a Torino
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 3 maggio alle ore 18.00, all''Allianz Stadium'.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)

Assistenti: Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme), Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)

IV uomo: Davide Di Marco (Sez. AIA di Ciampino)

VAR: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)

AVAR: Francesco Meraviglia (Sez. AIA di Prato)

fonte: hellasverona.it

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