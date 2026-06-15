Contratto pluriennale per il giocatore svizzero, svincolato dallo Stade Nyonnais
Accordo fatto per il Verona con Leorat Bega.
Il giocatore svizzero, che ha anche passaporto kosovaro, passa all'Hellas da svincolato, a fine contratto con lo Stade Nyonnais.
Per lui è pronto un contratto pluriennale, in scadenza il 30 giugno 2029.
Operazione che è ai dettagli, per il Verona il primo arrivo di mercato sarà Bega.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Verona, Baroni sempre più vicino: nuovo incontro con Sogliano
News
Allenatore Verona, Baroni tratta con il Torino per risolvere il contratto
News
Ex Verona, per la panchina del Monza restano in corsa Juric e Gilardino
News
Panchine di Serie B, il punto della situazione. Sei restano ancora vuote, Baroni vicino al Verona
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti