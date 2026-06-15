Contratto pluriennale per il giocatore svizzero, svincolato dallo Stade Nyonnais

Redazione Hellas1903

Accordo fatto per il Verona con Leorat Bega.

Il giocatore svizzero, che ha anche passaporto kosovaro, passa all'Hellas da svincolato, a fine contratto con lo Stade Nyonnais.

bega

Per lui è pronto un contratto pluriennale, in scadenza il 30 giugno 2029.

Operazione che è ai dettagli, per il Verona il primo arrivo di mercato sarà Bega.

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