Allenamento allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù. Il 16 agosto il debutto in Coppa Italia
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Proseguono gli allenamenti per il Verona.
Seduta mattutina per l'Hellas, oggi, allo Sporting Center Paradiso. I gialloblù giocheranno domenica in amichevole con il Lecco, a Villafranca, con inizio della gara alle 16.30.
Il debutto ufficiale nella stagione sarà il 16 agosto, alle 20.45, al Bentegodi, con il turno dei trentaduesimi di Coppa Italia, con l'Entella.
La prima giornata di campionato sarà con l'Ascoli, il 23 agosto, sempre al Bentegodi, con il via all'incontro alle 19.
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