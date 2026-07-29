L'Hellas ingaggerà l'attaccante versando 1 milione di euro più bonus al Lechia Gdansk
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L'accordo per il passaggio di Kacper Sezonienko al Verona è ai dettagli.
Trattativa con il Lechia Gdansk che va in chiusura per l'Hellas. Nelle prossime ore è attesa la quadra definitiva, con il trasferimento di Sezonienko in gialloblù per 1 milione di euro.
Al Lechia andranno altri 500mila euro ove scattassero i bonus inseriti nel contratto che sarà firmato dal Verona con il club polacco.
Sezonienko si legherà all'Hellas con un accordo pluriennale. Andrà ad aggiungersi al reparto offensivo di Marco Baroni. Di piede destro, si muoverà sul lato sinistro dell'attacco, a supporto della punta centrale.
Sulla destra, Mattia Compagnon, per cui si aspetta l'ufficialità del trasferimento al Verona dal Venezia in prestito con obbligo di riscatto.
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