Rafik Belghali, come noto, è sul mercato, e il Verona punta ad un'altra ricca plusvalenza, dopo quella, più contenuta, in arrivo per Bowie.

Negli ultimi giorni, riporta Alfredo Pedullà, si è registrato un tentativo del Venezia per il terzino destro algerino classe 2002, le parti sono in aggiornamento. Ci sono, su Belghali, anche alcune big, che però finora hanno mostrato interesse senza arrivare ad un'offerta. I sondaggi sono stati fatti da Roma, Inter e Napoli. La valutazione del cartellino di Belghali è di 12 milioni più bonus.