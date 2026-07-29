È ormai fatta per Kieron Bowie al Sassuolo, la base di intesa trovata è di circa 10 milioni nelle casse di Presidio. Come previsto, la giornata di ieri è stata proficua per mettere quasi tutti i puntini sulle i dell'operazione. Nei prossimi giorni, forse già oggi, l'ufficialità. Nella trattativa entrerà Samuele Mulattieri che arriverà al Verona in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo, riporta Alfredo Pedullà.

L'Hellas, dunque, passa all'incasso, nonostante la grande stima di Baroni per Bowie, e punta su Samuele Mulattieri e Walid Cheddira, il cui ingaggio però non è semplice, data la folta concorrenza.