Esordio domenica 23 alle 19 al Bentegodi, a Padova di sabato sera
Italo Zanzi, conferenza stampa del 27 luglio 2026
La Lega Serie B ha comunicato le date e gli orari dalla 1a alla 5a giornata della Serie BKT 2026/27.
1ª GIORNATA
Hellas Verona-Ascoli (domenica 23 agosto, ore 19) - DAZN
2ª GIORNATA
Padova-Hellas Verona (sabato 29 agosto, ore 21) - DAZN
3ª GIORNATA
Hellas Verona-Arezzo (domenica 6 settembre, ore 17.15) - DAZN
4ª GIORNATA
Benevento-Hellas Verona (venerdì 11 settembre, ore 21) - DAZN
5ª GIORNATA
Hellas Verona-Vicenza (domenica 20 settembre, ore 15) - DAZN
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