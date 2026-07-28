Stasera l'esterno sarà in città, poi visite e firme. Dopo andrà in campo con i gialloblù allo Sporting Center Paradiso
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Domani Mattia Compagnon sarà un giocatore dell'Hellas.
Come riporta Sky, l'esterno arriverà a Verona in serata. Poi, le visite mediche, la firma con il club gialloblù e l'ufficialità del suo passaggio dal Venezia all'Hellas con la formula del prestito con obbligo di riscatto.
Sempre domani, Compagnon si allenerà con il Verona allo Sporting Center Paradiso, con la squadra che ripenderà la preparazione dopo i due giorni di sosta seguiti al rientro dal ritiro di Folgaria.
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