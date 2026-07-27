Il Sassuolo resta in vantaggio per Kieron Bowie, il Cagliari aveva sondato il terreno in precedenza senza però affondare. A riportarlo è Alfredo Pedullà.

I lavori sono in corso. Nell’operazione può entrare Samuele Mulattieri, che piace molto al Verona, nella cui lista c’è anche Cheddira.

L'intesa tra Verona e Sassuolo può essere trovata già domani, in un incontro previsto per chiudere, come riporta Gianluca Di Marzio. Mulattieri potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dall'Hellas.

L'attaccante è una sorta di talismano per le promozioni dalla B alla A visto che ne ha ottenute due in Italia con Frosinone e Sassuolo e una in Spagna con il Deportivo La Coruna, club dove è stato in prestito nella scorsa stagione (27 presenze, 4 reti).