L'Hellas Verona chiede ai propri tifosi uno sforzo economico maggiore, in confronto alle altre società, per seguire la squadra nella stagione 2026/2027.

Il club scaligero si colloca al secondo posto nella classifica dei prezzi fra le 18 squadre che hanno avviato la campagna di abbonamenti. In questa lista, riportata dal Mattino, è preso come riferimento il prezzo massimo nel settore popolare, comunemente chiamato "curva". Circa la metà delle squadre offre uno sconto agli abbonati della stagione precedente, mentre l'altra metà propone una tariffa unica con diritto di preferenza ai fedelissimi.

Il Verona offre la possibilità di proporre una tariffa plus, ovvero la possibilità di metter in vendita il rateo gara e la membership card per cederlo quantomeno a titolo temporaneo. Società come il Padova hanno preso spunto da questa strategia, mentre altre, come il Mantova, hanno impedito drasticamente la facoltà di cessione dell'abbonamento.

Al primo posto del costo di abbonamenti troviamo il Sudtirol, seguito dal club gialloblù e dal Pisa, entrambe neo-retrocesse e con la medesima fascia di prezzo.

Di seguito la lista delle 18 squadre che hanno definito il prezzo intero del settore popolare (escluse Juve Stabia e Catanzaro le quali devono ancora avviare la campagna abbonamenti):