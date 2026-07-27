Catanzaro obiettivo Pafundi, i calabresi perdono Pontisso passato alla Cremonese. Il Padova acquista Zuelli a titolo definitivo dalla Carrarese, Valoti riparte dal Vicenza, operazione in prestito per Daniel Fila all'Avellino. Il Benevento si rinforza in difesa con Dalle Mura
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Pressing del Catanzaro per Simone Pafundi dell'Udinese. Il classe 2006, la scorsa stagione in prestito alla Sampdoria, è l'obiettivo numero uno dei giallorossi per la trequarti. Il ds Ciro Polito ha incontrato la proprietà dei friulani per sciogliere i nodi della trattativa, si attende l'ok dell'allenatore Kosta Runjaic per la definizione del trasferimento in prestito.
I calabresi perdono un pezzo importante a centrocampo, Simone Pontisso passa a titolo definitivo alla Cremonese. Il classe '97 dopo 4 stagioni a Catanzaro, con 5 gol e 7 assist nell'ultima annata culminata con la finale play-off, sarà a disposizione dei grigiorossi di mister Giampaolo, per un trasferimento dal costo di circa 2 milioni di euro.
Dopo la deludente parentesi a Spezia terminata con la retrocessione, Mattia Valoti riparte dal neopromosso Vicenza. Innesto importante per i biancorossi che potranno puntare sulla sua esperienza a centrocampo. Contratto fino al 2028 per l'ex gialloblù.
L'attaccante ceco Daniel Fila va in prestito all'Avellino. Prelevato dal Venezia, il classe 2002 fu acquistato dai lagunari nel gennaio 2025 per sostituire Pohjanpalo, senza tuttavia rispettare le attese in termini realizzativi. L'attaccante, dopo la passata stagione in prestito all'Empoli, riparte dagli irpini di mister Nesta ed è già andato a segno nelle ultime amichevoli.
Colpo in difesa per il Benevento, dalla Juve Stabia arriva Christian Dalle Mura. Firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.
Dalla Carrarese arriva Emanuele Zuelli, il Padova acquista il centrocampista classe 2001 con un contratto quadriennale che lo legherà al club biancoscudato.
Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni di ogni squadra di Serie B per la sessione estiva del calciomercato 2026:
AREZZO
Acquisti: Arena (a, Pisa), Nunziante (p, Udinese), Seculin (p, svincolato), Illanes (d, Carrarese), Martinez (c, Parma), Cipriani (a, Aranova), Cerri (a, Como), Sala (c, svincolato)
Cessioni: Di Chiara (d, fine contratto), Venturi (p, fine contratto), Guccione (c, Pescara)
ASCOLI
Acquisti: De Pieri (c, Inter U-20), Perciun (c, Torino), Acampora (c. svincolato), Oliveri (d, Atalanta)
Cessioni: Forte (a, Entella), Rizzo Pinna (c, Cosenza, f.p), Cozzoli (d, Savoia), Tavcar (d, Giulianova), Corazza (a, svincolato)
AVELLINO
Acquisti: Sassi (p, Atalanta), Spadoni (a, Torino), Faticanti (c, Juventus), Moruzzi (d, Juventus), Martinelli (p, Fiorentina), Di Maggio (c, Inter), Fila (a, Venezia)
Cessioni: Lescano (a, Salernitana), Crespi (a, Union Brescia), D'Ausilio (c, Iraklis Salonicco), De Cristofaro (c, Latina), Marchisano (d, Giugliano)
BENEVENTO
Acquisti: Logan Gaspar (c, Club America), Siatounis (c, Potenza), Schimmenti (a, Potenza), Sylla (p, svincolato), Beruatto (d, Pisa), Sernicola (d, Cremonese), Dalle Mura (d, Juve Stabia)
Cessioni: Nardi (c, fine contratto), Caldirola (d, fine contratto), Perlingeri (a, Audace Cerignola)
CARRARESE
Acquisti: Khafi (c, Psg under 20), Guercio (d, Slask Wroclaw), Rubino (c, Fiorentina), Pinelli (c, Lazio), Romani (d, Fiorentina), Marconi (a, Dolimiti Bellunesi), Cissè (a, Atalanta Under 23)
Cessioni: Cicconi (d, Sampdoria), Bouah (c, fine contratto), Illanes (d, Arezzo), Accornero (a, Trento), Scheffer (d, Pineto), Zuelli (c, Padova)
CATANZARO
Acquisti: Di Francesco (c, Palermo) riscatto, Postiglione (d, Pineto), Franck Tchaouna (a, svincolato), Franky Tchaouna (c, svincolato), Candela (d, Spezia)
Cessioni: Cassandro (d, Como) f.p, Rispoli (c, Como) f.p., Nuamah (c, Sassuolo) f.p., Jack (d, Como) f.p., Oudin (c, svincolato), Brighenti (d, Vicenza), Liberali (c, Como), Pontisso (c, Cremonese)
CESENA
Acquisti: Caprini (a, Fiorentina), Natta (d, Newcastle United Jets), Druiventak (a, svincolato)
Cessioni: Calò (c, Frosinone) riscatto, Berti (c, Cremonese), Bastoni (d, fine contratto), Castrovilli (c, fine contratto),
CREMONESE
Acquisti: Berti (c, Cesena), Lickunas (a, Perugia), Gerli (c, Modena), Felipe Jack (d, Como), Festa (p, Mantova), Pontisso (c, Catanzaro)
Cessioni: Silvestri (p, Karagumruck), Ceccherini (d, svincolato), Okereke (a, svincolato), Vardy (a, svincolato), Zanimacchia (c, Padova), Nava (p, Alcione Milano), Tsadjout (a, Vicenza), Pavesi (d, Pergolettese), Sernicola (d, Benevento), Afena-Gyan (a, Igdir Fk)
EMPOLI
Acquisti: Di Stefano (a, Fiorentina)
Cessioni: Anjorin (c, Torino) riscatto, Konate (a, Juventus), Versari (p, Piacenza), Ignacchiti (c, Mantova), Zanaga (a, Milan)
VIRTUS ENTELLA
Acquisti: Previtali (d, Chiavari), Forte (a, Ascoli), Corona (a, Palermo), Motolese (d, Bologna)
Cessioni: Lipani (c, Latina),
JUVE STABIA
Acquisti: Giorgini (d, Sudtirol) riscatto, Ricciardi (d, Cosenza) riscatto, Carissoni (d, Cittadella) riscatto, Patane (c, Verona), Caccavo (a, Bologna), Scuderi (d, Fiorentina), Gallea (d, Cagliari)
Cessioni: Cacciamani (c, Torino) f.p., Burnete (a, Lecce) f.p., Diakitè (d, Palermo) f.p., Kassama (c, Trento) f.p., Ciammaglichella (c, Torino) f.p., Varnier (d, Sudtirol), Maistro (c, svincolato), Morachioli (a, svincolato), Leone (c, svincolato), Delle Mura (d, Benevento)
MANTOVA
Acquisti: Benaissa (d, Casa Pia), Castellini (d, Catania), Silva (a, Torino), Meroni (d, Bari), Tomasevic (d, Bologna), Gemello (p, Perugia), Gliozzi (a, Modena), Chinetti (a, Como), Spinaccè (a, Inter Under 20), Vesentini (c, Union Brescia), Ignacchiti (c, Empoli), Cajazzo (a, Casarano)
Cessioni: Marras (a, Pisa)
MODENA
Acquisti: Manquant (a, svincolato), Sersanti (c, Juventus) riscatto, Ronco (d, Monopoli), Bacchin (a, Perugia), Montevago (a, Perugia), Consiglio (p, Genoa), Odero (d, Genoa), Caso (a, Monza) f.p., Bozhanaj (c, Reggiana) f.p., Azzi (d, Monza), Brugman (c, svincolato), Zanetti (a, Karpaty Lviv), Bianco (c, Fiorentina)
Cessioni: Cauz (d, svincolato), Cotali (d, svincolato), Defrel (a, svincolato), Massolin (c, Inter) f.p., Strizzolo (a, svincolato), Gliozzi (a, Mantova), Wiafe (c, Genoa), Gerli (c, Cremonese)
PADOVA
Acquisti: Sorrentino (p, Monza) riscatto, Bordoni (d, Lazio), Zanimacchia (c, Cremonese), Lovato (d, svincolato), Cocchi (d, Inter), Zuelli (c, Carrarese)
Cessioni: Penta (c, Arzignano), Castegnaro (c, Arzignano), Tumiatti (c, Mestre)
PALERMO
Acquisti: Diakitè (d, Juve Stabia) f.p., Estevez (c, svincolato), Brunori (a, Sampdoria) f.p., Gyasi (c, Empoli ) riscatto, Lund (d, Colonia) f.p., Nikolau (d, Bari) f.p., Cassandro (d, Como), Hernani (c, Monza), Fortin (p, Lens), Bozzolan (d, Reggiana)
Cessioni: Bardi (p, Mantova), Saric (c, Antalyaspor), Di Francesco (c, Catanzaro), Bereszynski (d, Motor Lublino), Corona (a, Entella), Di Bartolo (p, Altamura), Desplanches (p, Frosinone)
PISA
Acquisti: Loyola (c, Independiente) riscatto, Aebischer (c, Bologna) riscatto, Denoon (d, Zurigo) riscatto, Marras (a, Mantova), Leone (c, svincolato)
Cessioni: Arena (a, Arezzo), Raychev (c, Levski Sofia), Lind (a, Nordsjallend), Marin (c, Al Nasr), Mlakar (a, Maribor), Jevsenak (c, Maribor), Durosinmi (a, Genk)
SAMPDORIA
Acquisti: Insigne (a, svincolato), S. Esposito (c, Spezia) riscatto, Begic (a, Parma) riscatto, Cicconi (d, Carrarese) riscatto, Gartenmann (d, Ferencvaros), Sinani (a, svincolato), Ravanelli (d, Monza), Lauritsen (a, svincolato)
Cessioni: Coubis (d, Cluj)
SUDTIROL
Acquisti: Varnier (d, Juve Stabia), Stabile (d, Inter), Mixtur (a, Villefranche), Plizzari (p, Venezia), Lopes (a, Radomiak), Stivanello (d, Bologna), Pyytthia (c, Bologna)
Cessioni: Mallamo (c, Union Brescia)
VERONA
Acquisti: Bega (c, Stade Nyonnais), Leali (p, svincolato), Korac (d, Venezia), Cerbone (a, Casarano)
Cessioni: Ghilardi (d, Roma) riscatto, Mitrovic (a, Vojvodina), Lambourde (a, Servette), Bella Kotchap (d, Venezia), Gagliardini (c, fine contratto), Lirola (d, fine contratto), Akpa Akpro (c, fine contratto), Orban (a, f.p.), Nelsson (d, f.p.), Valentini (d, f.p.), Lovric (c, f.p.), Al-Musrati (c, f.p.), Pavanati (c, Lumezzane), Nwachukwu (d, Lumezzane), Cazzadori (d, Spezia), Patane (c, Juve Stabia)
VICENZA
Acquisti: Rauti (a, Torino), Corazza (d, Bologna), Moncini (a, Vicenza), Pietrelli (c, Juve Next Gen), Marchizza (d, svincolato), Brighenti (d, Catanzaro), Tsadjout (a, Cremonese), Valoti (c, svincolato)
Cessioni: Zamparo (a, Alcione)
Legenda
p= portiere; d= difensore; c= centrocampista; a= attaccante; f.c= fine contratto; f.p.= fine prestito
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