Proseguono le trattative per le due punte con Napoli e Sassuolo. Baroni chiede una squadra da almeno 60 gol
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Marco Baroni chiede un Verona che segni almeno 60 gol e Sean Sogliano cerca le punte per aumentare il peso offensivo dell'Hellas.
Detto che, ovviamente, le reti devono arrivare da tutti, a prescindere dal ruolo, è dall'attacco che occorrono risposte più forti per i gialloblù.
Il club è in trattative con il Napoli per Walid Cheddira, cercato da diverse altre società (Frosinone, Cremonese, Sampdoria e Padova), presto il Verona formulerà un'offerta. Per Cheddira, il Napoli chiede 4 milioni per la cessione a titolo definitivo.
Hellas che, peraltro, segue anche Samuele Mulattieri, al rientro al Sassuolo dopo la stagione in prestito al Deportivo La Coruña, con cui è stato promosso in Liga.
Lo stesso Sassuolo è interessato a Kieron Bowie, per cui il Verona non apre ad alcuna ipotesi al di sotto dei 10 milioni. Il dialogo per Mulattieri, ad ogni modo, prescinde dalla questione che concerne lo scozzese. (m.f.)
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