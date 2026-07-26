Il presidente esecutivo dell'Hellas parlerà alle 15.30 nella sede del club
Sogliano sul mercato: "Il Verona deve fare plusvalenze"
Domani parlerà in conferenza stampa Italo Zanzi.
Appuntamento nella sede del club, in via Olanda, per il presidente esecutivo dell'Hellas, con l'incontro che inizierà alle 15.30. Al centro dell'incontro, i programmi del Verona, il mercato, le scelte societarie.
Zanzi avrebbe dovuto intervenire il 10 luglio, ma la conferenza fu annullata a causa di un'emergenza familiare per il massimo dirigente gialloblù.
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