Il Verona vince 1-0 sulle Dolomiti Bellunesi, si chiude il primo ciclo di amichevoli a Folgaria

Con le rete di Sarr sul finale di primo tempo, i gialloblù ottengono la terza vittoria sulle prime tre amichevoli stagionali. Dalla prossima settimana l'intero gruppo squadra tornerà allo Sporting Center Paradiso per proseguire la preparazione
La seconda maglia del Verona 2026/2027
Al centro sportivo 'La Pineta' va in scena Hellas Verona-Dolomiti Bellunesi, terza amichevole stagionale dei gialloblù. La sfida contro la squadra di Belluno, neopromossa in Serie C, ha chiuso il primo ciclo di partite precampionato a Folgaria.
Out Bradaric e Frese per precauzione, Baroni si presenta con il seguente undici titolare:
(4-2-3-1) Perilli; Oyegoke, Slotsager, Edmundsson, De Battisti; Kastanos, Bernede, Suslov, Harroui, Sarr; Bowie
Hellas aggressivo nei primi minuti di gara, Sarr sfiora un gol all'ottavo minuto con un tiro da fuori area deviato dal portiere Sonzogni sulla traversa. I gialloblù continuano a farsi vedere in attacco, ma le Dolomiti si difendono bene chiudendo gli spazi. Al 33' i bellunesi sfiorano il gol, una rovesciata di Mondonico dall'interno dell'area piccola viene salvata da un miracolo di Perilli. Altro legno per il Verona, Harroui calcia con il destro e colpisce il palo. Poco dopo, Amin Sarr sblocca il risultato con un colpo di testa da corner all'ultima occasione del primo tempo, insaccando sul primo palo. L'assist è di Tomas Suslov
Secondo tempo decisamente più fiacco, il Verona tiene palla e cerca di creare occasioni ma le Dolomiti Bellunesi si difendono bene. Baroni effettua vari cambi nel corso della seconda metà di gara, entrano Isaac, Cerbone, Vermesan, Leali e Korac fra gli altri. Al 72' Suslov va vicino al raddoppio, il suo tiro da fuori è respinto da Sonzogni. Sempre Sonzogni protagonista poco dopo sull'occasione di Isaac.
Nel finale di gara, forze fresche gialloblù provano a dare vivacità con qualche incursione, senza riuscire a creare tuttavia particolari occasioni. Il risultato finale è 1-0
Nella giornata di domani i gialloblù effettueranno l'ultimo allenamento in Trentino. Da lunedì ci sarà il ritorno a Verona e la preparazione continuerà al Paradiso Sporting Center.
Il prossimo appuntamento in amichevole è domenica 2 agosto contro il Lecco allo stadio di Villafranca, sempre alle 17:30.
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