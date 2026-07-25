Il Verona vince 1-0 sulle Dolomiti Bellunesi, si chiude il primo ciclo di amichevoli a Folgaria

Al centro sportivo 'La Pineta' va in scena Hellas Verona-Dolomiti Bellunesi, terza amichevole stagionale dei gialloblù. La sfida contro la squadra di Belluno, neopromossa in Serie C, ha chiuso il primo ciclo di partite precampionato a Folgaria.

Out Bradaric e Frese per precauzione, Baroni si presenta con il seguente undici titolare:

(4-2-3-1) Perilli; Oyegoke, Slotsager, Edmundsson, De Battisti; Kastanos, Bernede, Suslov, Harroui, Sarr; Bowie

Hellas aggressivo nei primi minuti di gara, Sarr sfiora un gol all'ottavo minuto con un tiro da fuori area deviato dal portiere Sonzogni sulla traversa. I gialloblù continuano a farsi vedere in attacco, ma le Dolomiti si difendono bene chiudendo gli spazi. Al 33' i bellunesi sfiorano il gol, una rovesciata di Mondonico dall'interno dell'area piccola viene salvata da un miracolo di Perilli. Altro legno per il Verona, Harroui calcia con il destro e colpisce il palo. Poco dopo, Amin Sarr sblocca il risultato con un colpo di testa da corner all'ultima occasione del primo tempo, insaccando sul primo palo. L'assist è di Tomas Suslov

Secondo tempo decisamente più fiacco, il Verona tiene palla e cerca di creare occasioni ma le Dolomiti Bellunesi si difendono bene. Baroni effettua vari cambi nel corso della seconda metà di gara, entrano Isaac, Cerbone, Vermesan, Leali e Korac fra gli altri. Al 72' Suslov va vicino al raddoppio, il suo tiro da fuori è respinto da Sonzogni. Sempre Sonzogni protagonista poco dopo sull'occasione di Isaac.

Nel finale di gara, forze fresche gialloblù provano a dare vivacità con qualche incursione, senza riuscire a creare tuttavia particolari occasioni. Il risultato finale è 1-0

Nella giornata di domani i gialloblù effettueranno l'ultimo allenamento in Trentino. Da lunedì ci sarà il ritorno a Verona e la preparazione continuerà al Paradiso Sporting Center.

Il prossimo appuntamento in amichevole è domenica 2 agosto contro il Lecco allo stadio di Villafranca, sempre alle 17:30.

HELLAS VERONA-DOLOMITI BELLUNESI 1-0 Rete: 45' Sarr HELLAS VERONA (4-2-3-1) Perilli (dal 46' Leali); Oyegoke (dal 56' Cham), Slotsager, Edmundsson (dal 46' Korac), De Battisti (dal 56' Tagne); Kastanos (dal 46' Cerbone), Bernede, Suslov (dal 73' Charlys), Harroui (dal 73' Isaac, dall'87' Yellu), Sarr (dal 66' Akale); Bowie (dal 66' Vermesan) A disposizione: Toniolo, Corradi Allenatore: Marco Baroni DOLOMITI BELLUNESI (4-4-2): Sonzogni (dal 78' Abati); Saccani (dall'87' Morreale), Trabucchi (dal 72' Taha), Gobetti (dal 29' Mondonico), Masut (dal 17' Migliardi); Lattanzio, Mazzocco (dal 64' Kowalsky), Cossalter, Mignanelli; Toci (dal 39' Olonisakin), Beltaief (dall'85' Casanova) A disposizione: Coan Allenatore: Andrea Bonatti Arbitro: Thomas Manzini (Sez. AIA di Verona) Assistenti: Federico Bonioni (Sez. AIA di Reggio Emilia) e Lorenzo Palma (Sez. AIA di Bologna)