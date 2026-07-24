In chiusura il passaggio di Mattia Compagnon al Verona.

L'esterno si trasferirà all'Hellas dal Venezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Lo riporta www.trivenetogoal.it. L'accordo sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Compagnon, che si è formato tra i professionisti nella Juventus NextGen, per poi andare alla FeralpiSalò e al Catanzaro. Nello scorso campionato ha contribuito con 18 presenze e 2 gol alla promozione del Venezia.

L'intesa è stata raggiunta dopo l'incontro di ieri i direttori sportivi dei due club, Sean Sogliano e Filippo Antonelli, a Falcade, località in cui il Venezia è in ritiro.