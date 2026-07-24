Walid Cheddira è appena arrivato nel ritiro del Napoli a Dimaro (guarda il video sulla nostra pagina Facebook). A sorpresa, l'attaccante marocchino che è sul mercato in attesa che si sblocchi la sua situazione, è stato convocato dall'allenatore Massimiliano Allegri a seguito dell'infortunio di Lucca. Da capire ora se il Napoli lo terrà fermo in attesa di nuovi rinforzi. Alla finestra Verona, Sampdoria, Frosinone, Cremonese e, più defilato ma ancora in corsa, il Padova.