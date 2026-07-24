Sogliano nel ritiro arancioneroverde di Falcade, incontro per l'esterno, obiettivo gialloblù

Redazione Hellas1903
sogliano

Sogliano alla presentazione di Baroni 11.07.2026

Si allarga il dialogo tra Verona e Venezia, un perno del mercato nelle scorse settimane.

Continuano le trattative, dopo il passaggio di Bella-Kotchap in arancioneroverde e di Korac all'Hellas. Se sul tavolo rimane la possibilità che Montipò vada al Venezia, l'obiettivo che sale per il Verona è Mattia Compagnon.

L'esterno, giocatore in grado di ricoprire più ruoli, interessa a club gialloblù. Nelle scorse ore, come riporta www.trivenetogoal.it, Sean Sogliano ha raggiunto il ritiro del Venezia, a Falcade, per incontrarsi con Filippo Antonelli, diesse arancioneroverde.

L'Hellas vuole accelerare per l'inserimento di Compagnon, che è stato seguito anche da Palermo e Pisa.

compagnon

Valutazioni in corso, le parti stanno parlando.

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