Sogliano nel ritiro arancioneroverde di Falcade, incontro per l'esterno, obiettivo gialloblù
Sogliano alla presentazione di Baroni 11.07.2026
Si allarga il dialogo tra Verona e Venezia, un perno del mercato nelle scorse settimane.
Continuano le trattative, dopo il passaggio di Bella-Kotchap in arancioneroverde e di Korac all'Hellas. Se sul tavolo rimane la possibilità che Montipò vada al Venezia, l'obiettivo che sale per il Verona è Mattia Compagnon.
L'esterno, giocatore in grado di ricoprire più ruoli, interessa a club gialloblù. Nelle scorse ore, come riporta www.trivenetogoal.it, Sean Sogliano ha raggiunto il ritiro del Venezia, a Falcade, per incontrarsi con Filippo Antonelli, diesse arancioneroverde.
L'Hellas vuole accelerare per l'inserimento di Compagnon, che è stato seguito anche da Palermo e Pisa.
Valutazioni in corso, le parti stanno parlando.
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