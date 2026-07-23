"Hellas Verona FC e Joma presentano la seconda maglia per la stagione 2026/27, una divisa che porta l’identità del Club nel territorio della sua città. 'Sopra tutto Verona' racconta il sentimento che unisce il Club alla propria città: un legame che va oltre il calcio e che si rinnova ogni volta che l’Hellas scende in campo.

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Il nuovo design trasforma Verona in un elemento visivo riconoscibile, integrato direttamente nel capo attraverso un motivo ispirato alla pianta urbana della città.

La maglia inverte i colori tradizionali dell’Hellas Verona. Il giallo diventa il colore principale della divisa, mentre il blu appare a contrasto e mantiene il legame con l’identità gialloblù. Questa combinazione conserva l’essenza cromatica del Club, ma la propone attraverso una lettura diversa.

L’elemento distintivo è la grafica frontale. Il print rappresenta Verona vista dall’alto, come se la città si aprisse sulla maglia attraverso il suo tracciato, le sue strade e la sua struttura urbana. In questo modo Joma trasforma l’intera città di Verona in parte della divisa, come riferimento diretto al suo senso di appartenenza.

TECNOLOGIA APPLICATA AL CALCIO DI MASSIMO LIVELLO

A livello tecnico, per la stagione 2026/27, Joma ha introdotto soluzioni tessili all'avanguardia nella realizzazione della seconda maglia dell’Hellas Verona. L’innovazione che dà prestigio al marchio ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze del calcio attuale. Per tale motivo Joma ha impiegato materiali e tecnologie sviluppati per favorire le massime prestazioni nella fase di competizione.

Realizzata in tessuto 100% poliestere riciclato , ottenuto da bottiglie di plastica PET, un materiale leggero, resistente e di alta qualità che unisce performance sportiva e impegno verso una produzione più sostenibile. Questo materiale contribuisce a ridurre del 75% le emissioni di CO2 nell’atmosfera rispetto ai tessuti tradizionali.

, ottenuto da bottiglie di plastica PET, un materiale leggero, resistente e di alta qualità che unisce performance sportiva e impegno verso una produzione più sostenibile. Questo materiale contribuisce a ridurre del 75% le emissioni di CO2 nell’atmosfera rispetto ai tessuti tradizionali. Struttura tecnica con finitura Jacquard per favorire la traspirazione del sudore. Insieme alla tecnologia MICRO-MESH SYSTEM, posizionata strategicamente nelle zone di maggiore sudorazione, assicura un controllo efficiente dell’umidità.

Stemma dell’Hellas Verona FC realizzato in silicone termosaldato per ridurre possibili sfregamenti senza compromettere la flessibilità del capo.

realizzato in silicone termosaldato per ridurre possibili sfregamenti senza compromettere la flessibilità del capo. Cuciture resistenti e confortevoli , che garantiscono una maggiore durata senza limitare la libertà di movimento.

, che garantiscono una maggiore durata senza limitare la libertà di movimento. Le finiture in rib su collo e polsini favoriscono una vestibilità comoda e aiutano la maglia ad adattarsi meglio al corpo del giocatore".

Fonte: hellasverona.it