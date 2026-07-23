Marco Baroni, dopo il test del Verona con la Virtus, a Folgaria, chiuso sul 2-1 per l'Hellas, ha parlato di mercato e di quelle che sono le scelte gialloblù.

Ha detto l'allenatore del Verona: "Suslov capitano? Il motivo è dato dall'arbitro che non ci ha consentito di dare la fascia a Perilli. Conseguentemente l'ho data a Suslov. Voglio precisare che la questione della fascia di capitano è relativa al fatto che un allenatore deve fare delle valutazioni. Non sono abituato a darla al più anziano o chi ha avuto più presenze. Sono caratteristiche importanti, ma ci sono altre considerazioni da fare. Per quanto riguarda il mercato, non vedo perché Suslov debba andare via. Ve l'ho già detto. Arriveranno 4-5 giocatori e sicuramente fare una partenza, a parte Montipò".

L'Hellas giocherà sabato, alle 17.30, sempre a Folgaria, con la Dolomiti Bellunesi. Il ritiro finirà domenica, con il rientro della squadra e dello staff.

Il via alla stagione sarà con la Coppa Italia, il 16 agosto, con l'Entella, al Bentegodi. La prima di campionato è in programma nel fine settimana successivo con l'Ascoli, sempre al Bentegodi.