Seconda amichevole di stagione del Verona, che a Folgaria supera non senza fatica per 2-1 la Virtus Verona, che quest'anno giocherà in serie D dopo 8 stagioni in C.

Al 21' è Harroui ad aprire le marcature sottoporta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La gara prosegue con un Hellas sempre avanti ma impreciso, la Virtus si difende ma manovra anche in attacco.

Al 36' Oyegoke chiede di uscire per una noia muscolare, entra Calabrese. È il 42' quando Bernede raddoppia di testa su assist di Harroui da punizione sulla trequarti. Il primo tempo si chiude sul 2-0.

Nella ripresa è la Virtus più propositiva: la squadra di Fresco va vicino al gol in tre occasioni, per poi trovare la rete con Ferraj dal limite: decisiva una papera clamorosa di Perilli.

L'Hellas fatica nella seconda amichevole: ci sono i carichi ma anche gli interrogativi su a che punto sia la costruzione della squadra, con alcuni calciatori possibili partenti e alcuni nuovi arrivi che dovrebbero concretizzarsi entro luglio.

Nel frattempo l'Hellas ha conosciuto il calendario del Campionato: inizierà il 22 agosto al Bentegodi contro l'Ascoli, per poi far visita al Padova.

VERONA-VIRTUS VERONA 2-1Reti: 21' Harroui, 42' Bernede, 90' Ferraj

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Leali (dal 46' Perilli); Oyegoke (dal 36' Calabrese), Slotsager (dal 46' Korac), Edmundsson (dal 46' Bradaric, dall'85' De Battisti), Frese (dal 61' Tagne); Bernede (dal 61' Charlys) , Kastanos (dal 61' Yellu); Suslov (dal 61' Akale) , Harroui (dal 61' Isaac) , Cerbone (dal 46' Sarr); Bowie (dal 61' Vermesan)A disposizione: Toniolo, CorradiAllenatore: Marco Baroni

VIRTUS VERONA (3-5-2): Dolfi (dall'85' Favalli); Sacchetto, Cielo (dal 46' Dakic), Stambolliu; Lerco (dal 61' Grassi), Devoti (dal 61' Ferraj), Fanini (dal 61' Sangiorgi), Di Virgilio (dal 61' Prati), Viviani (dal 46' Odogwu); Ojeh (dal 46' Gnani), Kristoffersen (dal 46' Beauvais)A disposizione: Furlani, Dall'Oca, DicembreAllenatore: Luigi Fresco

Arbitro: Marco Melloni (Sez. AIA di Modena)Assistenti: Alfonsorocco Rosania (Sez. AIA di Finale Emilia), Matteo Lauri (Sez. AIA di Modena)