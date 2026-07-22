Una retrocessione deprimente porta con sé anche il calo, netto, degli abbonamenti. Il dato comunicato dall'Hellas dice che, nella prima fase di prelazione, riservata agli abbonati della scorsa stagione che hanno confermato lo stesso posto, si è arrivati a superare quota 7000. Lo scorso anno, per la stessa prima fase, furono 9522.

Il dato conferma quanto è emerso dal nostro sondaggio del 16 luglio, quando il 21 per cento dichiarò di non volersi abbonare, con un altro 15 per cento in attesa di vedere gli sviluppi del mercato.

Sarà dunque un Hellas che, comprensibilmente, dovrà riguadagnarsi la fiducia di molti delusi dalla gestione della scorsa stagione. E ciò può avvenire solamente in due modi: con un mercato ritenuto all'altezza della promozione e con i risultati in campo.

Questo il comunicato del Verona: "Dopo meno di due settimane dall’inizio della campagna abbonamenti 2026/27 'VERONESI TUTI QUANTI' è già stata superata quota 7.000 abbonati.

Inizia oggi, mercoledì 22 luglio, la seconda fase dedicata ai vecchi abbonati che vogliono cambiare posto, mentre da mercoledì 29 luglio prenderà il via la vendita libera.

I vecchi abbonati alla stagione 2025/26 che decidono di rinnovare entro il 28 luglio, potranno continuare a godere di un prezzo vantaggioso rispetto al listino che sarà applicato nella fase di vendita libera.

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