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Redazione Hellas1903
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Il video della campagna abbonamenti del Verona 2026/2027

È iniziata la campagna abbonamenti dell'Hellas Verona per la stagione di B 2026/2027 dopo l'amarissima retrocessione della scorsa stagione. Abbonarsi o no? Indica qual è la tua scelta scegliendo tra 4 opzioni:

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abbonamenti 10.7.24

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