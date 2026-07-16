Scegli una tra le 4 opzioni proposte
Il video della campagna abbonamenti del Verona 2026/2027
È iniziata la campagna abbonamenti dell'Hellas Verona per la stagione di B 2026/2027 dopo l'amarissima retrocessione della scorsa stagione. Abbonarsi o no? Indica qual è la tua scelta scegliendo tra 4 opzioni:
Abbonamento al Verona sì o no? Indica la tua scelta
Rinnoverai o farai la tessera per la stagione di B 2026/2027?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Montipò al Venezia, la trattativa procede e si può chiudere. Gli altri nomi in ballo
News
Mercato, il Padova chiede Calabrese, il Verona aspetta
News
Riccioli, calcio e arti marziali, Bega: "Contento di essere al Verona, qui il calcio ha grande intensità"
News
Verona, Baroni parte dalla difesa a 4. Le prime scelte a Folgaria
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti