Lorenzo Montipò è sempre più vicino al Venezia. La trattativa, che va avanti dallo scorso giugno e che dopo una pausa è ripresa da alcuni giorni, è a buon punto. Alfredo Pedullà riporta che ci sono i margini per chiudere il trasferimento del portiere del Verona al club veneto neopromosso in A.

L'Hellas, in occasione della presentazione di Marco Baroni, del resto è stato chiaro: il portiere sarà Leali e Montipò ha richieste nella massima serie. L'esperienza in gialloblù, per il portiere novarese arrivato dal Benevento nel 2021, è dunque ai titoli di coda dopo 179 presenze.

Prosegue, dunque, l'asse di mercato tra Verona e Venezia, con l'Hellas che ha già ceduto Bella-Kotchap e avuto in prestito Korac. Tra i club si sta parlando anche di altri calciatori che potrebbero arrivare in gialloblù come Condé e Bohinen, mentre i lagunari hanno mostrato interesse per Bradaric.