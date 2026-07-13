Il Verona è interessato al centrocampista guineano del Venezia Cheick Condé. Il club gialloblù sta valutando il giocatore, classe 2000, come possibile sostituto di Cheikh Niasse, che al momento è in ritiro col gruppo a Folgaria.

Le trattative con il Venezia non dovrebbero essere complicate, dato che Condé rientra da un prestito al Linz, nella Bundesliga austriaca, dove ha collezionato sei presenze tra campionato e coppa. Il mediano, con 10 presenze in nazionale, è sotto contratto fino a giugno 2027 con il Venezia, dove è arrivato a gennaio 2025 per una clausola rescissoria di 2 milioni di euro. Anche l'Arezzo è stato accostato al giocatore.