Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, presente alla conferenza stampa di Marco Baroni commenta la situazione e le prospettive per il campionato dopo la retrocessione:

"Sono contento che ci rivediamo anche se non vi nascondo che il mio stato d'animo non è quello di felicità. Ringrazio Marco, il fatto che sia tornato dopo due stagioni fatte da altre parti è una grande soddisfazione.

Ogni stagione succedono cose diverse. Sarà un'altra stagione difficile, ma il fatto che Marco abbia accettato è un punto da cui ripartire.

Montipò? "È stato ufficializzato Leali, con Lorenzo e il suo entourage abbiamo parlato da tempo, dobbiamo fare scelte e sacrifici. Montipò è un portiere di Serie A che ha dato tanto al Verona, per la Serie B dobbiamo fare rinunce, in accordo con il suo entourage abbiamo trattative per lui e di comune accordo abbiamo preso questa linea. Non è una esclusione da parte nostra vorrei che fosse chiaro, non avrebbe senso perché è stato il nostro portiere in Serie A.

Quale sarà la linea strategica sul mercato? Purtroppo queste dinamiche non le comanda non solo il Verona, ma qualsiasi club. Il Verona non può resistere a certe offerte. A volte dobbiamo portare a casa plusvalenze che aiutano la società, alcune volte la risposta è stata "no", ma a volte parli con un giocatore dicendogli che è un punto fermo, poi arriva una offerta che sposta. Poi ci sono società come il Sassuolo che dopo la retrocessione ha avuto la forza di non vendere nessuno.

Sarà un campionato molto difficile, in Serie B è diverso dalla A, se togli qualche squadra ci sono tante squadre che non sanno se lotteranno per i playoff o i playout. Daremo il 100% in ogni campo e vedremo come andrà.

Puscasiu ha parlato di un errore nella costruzione dell'ultima rosa? Io non sono d'accordo, secondo me il Verona di quest'anno aveva più riserve degli altri anni, non so se le sue parole avessero un significato diverso. Gli anni prima ci siamo salvati con giocatori che erano titolari e che quest'anno erano riserve

Cerbone? Il fatto che siamo andati in Serie B ha cambiato il mercato. Magari riuscissi a prendere giocatori italiani che il Verona è in grado di prendere, non è che li voglio prendere solo dall'estero. Le cifre non sono quelle che circolano. Farà capire al mister quanto è pronto e quanta voglia ha di giocare.

Bowie ed Edmundsson? Quando prendi tanti giocatori stranieri a volte non è facile capire il carattere, da fuori. Bowie ed Edmundsson hanno avuto un atteggiamento top. Normale che piacciano a tante squadre. Spero però che siano ragazzi che non si sono ancora fatti condizionare dal mercato. Sapranno anche loro di avere delle proposte. Se potessi non metterli sul mercato lo farei e lo sto facendo, poi dipende dalle offerte".