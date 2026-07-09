L'Hellas ingaggia l'esterno d'attacco, preso per 600mila euro a titolo definitivo

Redazione Hellas1903

Nuovo arrivo nel Verona.

Si tratta di Salvatore Cerbone, esterno d'attacco che ha giocato nella scorsa stagione nel Casarano, in C, totalizzando 31 presenze, 3 gol e 5 assist tra tutte le competizioni.

Cerbone, diciannove anni da compiere ad ottobre, passa all'Hellas a titolo definitivo, con il club gialloblù che verserà al Casarano 600mila euro.

Firmerà un quadriennale con l'Hellas.

Affare concluso, Cerbone andrà in ritiro con la squadra a Folgaria.

cerbone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti