L'Hellas ingaggia l'esterno d'attacco, preso per 600mila euro a titolo definitivo
Nuovo arrivo nel Verona.
Si tratta di Salvatore Cerbone, esterno d'attacco che ha giocato nella scorsa stagione nel Casarano, in C, totalizzando 31 presenze, 3 gol e 5 assist tra tutte le competizioni.
Cerbone, diciannove anni da compiere ad ottobre, passa all'Hellas a titolo definitivo, con il club gialloblù che verserà al Casarano 600mila euro.
Firmerà un quadriennale con l'Hellas.
Affare concluso, Cerbone andrà in ritiro con la squadra a Folgaria.
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