Raduno e primi test per il Verona, oggi.

Parte così la stagione dell'Hellas, che comincia la preparazione in vista della nuova annata.

Gialloblù vecchi e nuovi si ritroveranno per il via, seguiti da Marco Baroni e dal suo staff. Il gruppo dell'Hellas sarà poi in ritiro a Folgaria da domenica e resterà nella località trentina fino al 26 luglio, disputando tre test, con Rovereto, Virtus e Dolomiti Bellunesi.

La prima gara ufficiale sarà il 16 agosto, con il turno dei trentaduesimi di Coppa Italia con l'Entella, alle 20.45, al Bentegodi.