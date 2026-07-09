Inizia la stagione dell'Hellas. Da domenica squadra in ritiro a Folgaria
Raduno e primi test per il Verona, oggi.
Parte così la stagione dell'Hellas, che comincia la preparazione in vista della nuova annata.
Gialloblù vecchi e nuovi si ritroveranno per il via, seguiti da Marco Baroni e dal suo staff. Il gruppo dell'Hellas sarà poi in ritiro a Folgaria da domenica e resterà nella località trentina fino al 26 luglio, disputando tre test, con Rovereto, Virtus e Dolomiti Bellunesi.
La prima gara ufficiale sarà il 16 agosto, con il turno dei trentaduesimi di Coppa Italia con l'Entella, alle 20.45, al Bentegodi.
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