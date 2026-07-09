La polizia di Stato di Verona ha notificato all'ex calciatore del Verona, Gift Orban, il provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A. Spo.), adottato dal questore scaligero in relazione ai fatti avvenuti, nell’area il parcheggio adiacente alla palazzina “Masprone”, al termine dell’incontro di Serie A tra Hellas-Verona e Milan, disputatosi lo scorso 19 aprile allo stadio Bentegodi.

Le attività di accertamento svolte dagli agenti della Digos di Verona, partite in seguito all’aggressione da parte del calciatore a un tifoso della squadra gialloblù, avrebbero consentito di ricostruire compiutamente la dinamica dell’accaduto che aveva visto coinvolto anche un adolescente. Da quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'attaccante, a bordo della propria vettura all’uscita dallo stadio, è stato avvicinato per un selfie e ha reagito in modo stizzito alla richiesta. I fatti avevano dato poi luogo a una reazione dei tifosi presenti nell’area, con pericolo per l’ordine pubblico, riferiscono dalla polizia di Stato.

I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Verona hanno, quindi, notificato al calciatore il provvedimento di Daspo della durata di un anno. Resta esclusa l’attività professionale che il calciatore potrà continuare a svolgere.

L'attaccante si era poi scusato, non è stato riscattato dal Verona (che aveva condannato il comportamento del calciatore), ed è tornato all'Hoffenheim. Su di lui c'è stato qualche settimana fa l'interesse del Venezia.