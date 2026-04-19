Caso Orban, il Verona: “Condanna per ogni comportamento violento”

Nota del club dopo i fatti che hanno visto coinvolto l'attaccante

Dopo quanto avvenuto oggi dopo la partita con il Milan, il Verona ha pubblicato una nota.

Questo il contenuto: "Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona - Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento.