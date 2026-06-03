Paolo Zanetti si prepara a ripartire dal Pisa.

L'ex tecnico del Verona, in gialloblù dal 2024 fino all'esonero di gennaio scorso, è il favorito per la panchina del club nerazzurro, retrocesso come l'Hellas in Serie B.

Zanetti è un'opzione anche per il Lecce, se Eusebio Di Francesco andasse via, ma la via che ha più forza, ora, lo porta verso il Pisa, che come il Verona avrà l'obiettivo di essere promosso.

Il Pisa sta valutando, inoltre. Fabio Pecchia, pure lui ex dell'Hellas, e ha contattato Marco Baroni, per cui il Verona sta facendo un tentativo, provando a ripotarlo in gialloblù.

Per Zanetti, sarebbe un ritorno in B dopo cinque stagioni e dopo essere salito in A con il Venezia, nel 2020-2021.