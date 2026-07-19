Momento di grande commozione all'amichevole dell'Hellas a Folgaria
Osvaldo Bagnoli In loving memory 17.07.2026
Grande commozione, il minuto di silenzio, cori e uno striscione della curva: "CONDOTTIERO SILENZIOSO, STORIA E LEGGENDA DI QUESTA CITTÀ. OSVALDO BAGNOLI: VERONA TI RENDE ONORE!".
Al centro sportivo 'La Pineta' di Folgaria, prima dell'amichevole tra Verona e Rovereto, i tifosi dell'Hellas si stringono attorno al loro straordinario Mister dello Scudetto. Domenico Volpati, presente al minuto di raccoglimento, commosso, ha deposto sotto lo striscione un mazzo di fiori.
È stato il primo momento dell'omaggio pubblico all'allenatore, scomparso il 17 luglio a 91 anni. Martedì sarà il giorno dei funerali, alle 15, alla Basilica di San Zeno.
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