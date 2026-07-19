Al centro sportivo 'La Pineta' di Folgaria si gioca Hellas Verona-Rovereto, prima amichevole stagionale dei gialloblù. I tifosi presenti hanno omaggiato con uno striscione il mister Osvaldo Bagnoli, venuto a mancare due giorni fa all'età di 91 anni. "Condottiero silenzioso storia e leggenda di questa città: Osvaldo Bagnoli, Verona ti rende onore!". Prima dell'inizio della gara c'è stato un minuto di raccoglimento per omaggiare l'allenatore campione d'Italia con il Verona, martedì ci saranno i funerali alla Basilica di San Zeno.

Alla prima panchina della sua seconda esperienza in gialloblù, mister Marco Baroni si presenta con un 4-2-3-1 dinamico, composto dai nuovi acquisti Leali in porta e Korac in difesa. Edmundsson completa la coppia di difensori centrali, si posizionano terzini Oyegoke e Bradaric. In mezzo al campo Kastanos e Frese. Prima punta Bowie, al centro di alcune voci di mercato, sostenuto da Suslov, Harroui e Sarr.

Il Verona parte subito forte, segnando il gol del vantaggio al 4' con Suslov. Imbucata di Sarr per lo slovacco, che non sbaglia davanti a Manica infilando con il mancino. Quattro minuti dopo raddoppia Sarr scaraventando in rete un tiro dal limite dell'aria, gol e assist per lui. Al minuto 11 Suslov viene steso in area, si presenta dal dischetto calciando alla sinistra del portiere un tiro rasoterra su cui Manica si fa trovare pronto, parando il rigore. Il Rovereto galvanizzato dall'intervento del suo portiere, si protrae in avanti accorciando le distanze al 15'. Una punizione da posizione defilata di Grossi, imbuca Leali sul primo palo, regalando una gioia alla squadra del campionato di Eccellenza. Al ventesimo ancora Rovereto, Leali mette in corner un tiro di Salvaterra dalla distanza. Gli uomini di Baroni si riportano all'attacco siglando la terza rete al 25': angolo di Bradaric sulla testa di Kieron Bowie che infila sul primo palo. Solo tre minuti dopo un incursione di Bradaric sulla destra, e una breve mischia, favorisce Kastanos che si ritrova sui piedi il pallone del 4-1, calciando in rete con il sinistro dal limite dell'area piccola. Nemmeno 90 secondi dopo Bradaric trova il suo meritato gol, scaricando in porta un diagonale mancino: 5-1 per il Verona. Al 34' ancora Hellas, Edmundsson fa ripartire Sarr che pesca Harroui in profondità, il marocchino lancia Tomas Suslov verso l'area di rigore che scarta il portiere Manica e segna con il destro il gol del 6-1. Sul finale di primo tempo, rimane davanti il Verona senza creare però nitide occasioni, confermando comunque una frizzantezza e vivacità vista nei suoi primi 45 minuti stagionali.

Baroni cambia undici undicesimi nel secondo tempo, entrano infatti in campo Perilli in porta, Calabrese, Slotsager, Corradi e Frese in difesa, Charlys e Yellu nei due di centrocampo, Isaac, Akale e il nuovo acquisto Cerbone sulla trequarti a sostegno della punta Vermesan.

Al 55' occasione per Slotsager da corner, il suo colpo di testa finisce sulla parte alta della traversa e poi sul fondo. Poco dopo anche Corradi prova di testa ma la palla finisce facilmente fra le mani del portiere subentrato Giovanazzi. Al 68' arriva il settimo gol, angolo di Martin Frese che spiove sul secondo palo dove si fionda Isaac Tomich, segnando al volo con il destro da posizione ravvicinata. Primo gol per il brasiliano classe 2004 con la maglia gialloblù, arrivato a Verona lo scorso gennaio. Si fa vedere Cerbone al minuto 80, il suo destro viene chiuso da Del Fiume in angolo. All'89' c'è gloria per Ioan Vermesan, che recupera un pallone sbagliato dalla difesa del Rovereto, serve Cerbone in mezzo che calcia addosso al difensore Del Fiume, la palla torna sui piedi dell'attaccante rumeno che con il sinistro trova l'angolo segnando l'8 a 1. Sul finale Cerbone prova a timbrare il cartellino, il suo destro va sul fondo. Il fischio finale decreta la vittoria del Verona alla prima amichevole precampionato.

Mercoledì prossimo appuntamento, alle 17:30 ci sarà la sfida amichevole contro la Virtus Verona

Tabellino e formazioni:

HELLAS VERONA-ROVERETO 8-1: 4', 34' Suslov, 8' Sarr, 16' Grossi, 25' Bowie, 28' Kastanos, 30' Bradaric, 69' Isaac, 89' Vermesan

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Leali; Oyegoke, Edmundsson, Korac, Bradaric; Bernede, Kastanos; Sarr, Harroui, Suslov; BowieA disposizione: Toniolo, Perilli, Frese, Cerbone, Yellu, Isaac, Corradi, Slotsager, Charlys, Calabrese, De Battisti, Vermesan, AkaleAllenatore: Marco Baroni

Secondo tempo (4-2-3-1): Perilli; Calabrese, Slotsager, Corradi, Frese; Charlys, Yellu (dal 69' De Battisti); Akale, Isaac, Cerbone; Vermesan

ROVERETO (3-5-2): Manica; Dal Fiume S., Dal Fiume N., Amadori; Anzelini, Salvaterra, Grossi, Neziri, Vaccari; Cescatti, EccelA disposizione: Giovanazzi, Manica, Perugini, Morin, Cerbaro, Polli, Manfredi, Mattuzzi, Samb, Zucal, Pataoner, Balde, PizziniAllenatore: Giuliano Giovanazzi

Secondo tempo: Giovanazzi; Perugini (dal 66' Dal Fiume S.), Amadori (dal 76' Anzelini), Manica, Polli; Zucal, Manfredi, Morin, Neziri (dal 72' Cerbaro); Pataoner (dal 72' Samb), Mattuzzi

Arbitro: Mattia Tinelli (Sez. AIA di Verona)Assistenti: Enrico Rossetto (Sez. AIA di Schio) e Fabio Cappellaro (Sez. AIA di Verona)