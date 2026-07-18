Trattativa in corso tra Verona e Napoli per Walid Cheddira. L'attaccante marocchino è un obbiettivo dell'Hellas, ma anche del Padova che per lui ha offerto 2,5 milioni più bonus. Il club azzurro ne chiede 4, per questo il Verona, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ha rilanciato con un'offerta superiore a quella dei biancorossi.

Nel frattempo, sul fronte uscite, Sky riporta che il Cagliari, dopo lo stop di Belotti alle visite mediche e il conseguente mancato rinnovo, può tornare su Kieron Bowie, su cui è forte anche l'interesse del Sassuolo, che vorrebbe inserire nell'operazione Samuele Mulattieri.

Marco Baroni punta sullo scozzese per l'attacco, ma Sogliano è stato chiaro: di fronte a offerte cospicue il Verona deve cedere. Per Bowie la cifra richiesta, secondo Alfredo Pedullà, è attorno ai 10 milioni di euro.