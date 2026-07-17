Lo chiedono già al Sindaco Damiano Tommasi, che nei colori gialloblù e con lo scudetto del Verona ci è nato: lo stadio comunale diventi l'"Osvaldo Bagnoli". Nel triste giorno della scomparsa del mago dello scudetto sono migliaia i commenti sui social, densi di amore e riconoscenza verso chi più di tutti ha portato in alto l'Hellas e ha lasciato il segno come uomo.

Con il massimo rispetto per il grande pioniere dello sport a Verona, medico e filantropo del 1800 Marcantonio Bentegodi, ci sentiamo di unirci anche noi alla richiesta di tantissimi tifosi: quella di reintitolare lo stadio a chi più di tutti per anni lo ha fatto ribollire e travolgere di gioia come nessuno prima e dopo di lui (e forse nei secoli dei secoli). Una scelta a cui forse sta già pensando anche il sindaco, che ha promesso iniziative speciali per celebrare il grande allenatore.

Tra i vari commenti c'è anche chi lancia quest'idea: "Tappezziamo la città con i colori gialloblù in onore del nostro amato Mister!". Un'iniziativa che si potrebbe realizzare già da oggi e fino al giorno delle esequie, che è ancora da conoscere. Una città intera si sta stringendo attorno al suo Allenatore e alla sua famiglia.