Damiano Tommasi ha commentato alla Rai la scomparsa di Bagnoli.

"Osvaldo Bagnoli non muore mai, perché il legame che ha creato con Verona e con il calcio italiano è indissolubile - ha detto il Sindaco di Verona ed ex calciatore gialloblù - il tempo ha reso l'impresa dello scudetto di Bagnoli sempre più grande come disse Volpati nello spogliatoio. È stata un'impresa dovuta molto a Osvaldo Bagnoli e al suo modo di fare. Ha motivato un gruppo legandolo molto, responsabilizzandolo e facendogli credere in quello che sembrava impossibile. Oggi non c'è più questa continuità di relazione tra allenatore, società e giocatori.

Osvaldo Bagnoli è riuscito a dare di più alla città rispetto a quello che negli anni la città è riuscita a dargli nonostante il tanto affetto che gli ha sempre donato. Ora dobbiamo realizzare qualcosa di concreto, di materiale, che rimanga nella memoria, bisogna fare qualcosa di speciale per ricordarlo".