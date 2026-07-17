L'ultimo saluto alla Leggenda del Verona verrà dato nella Basilica alle 15
Si terranno martedì prossimo, 21 luglio, i funerali di Osvaldo Bagnoli, scomparso oggi all'età di 91 anni.
L'ultimo saluto alla Leggenda del Verona sarà alla Basilica di San Zeno, alle 15.
È stato decretato lutto cittadino per quel giorno.
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