Sergio Guidotti, presidente dell’Associazione degli Ex Calciatori del Verona e già giocatore dell'Hellas, è stato il promotore dell'iniziativa che vuole intitolare il Bentegodi ad Osvaldo Bagnoli.

Guidotti (per tutti, Chicco), figlio di Tino, il presidente del club negli anni fino alla conquista dello Scudetto, ne ha parlato con il "Corriere di Verona". Ha detto: “Intitolare a Osvaldo Bagnoli lo stadio è una scelta giusta, dico anche doverosa. Ovviamente c’è da vedere se sarà possibile farlo e in che tempi. Ma parliamo di una figura grandissima, è storia, è leggenda".

Con Osvaldo Bagnoli, inoltre, Guidotti è stato calciatore nel primo Hellas del tecnico, promosso in Serie A nel 1981-82. Guidotti disputò 8 partite in quel campionato, che vide il Verona arrivare davanti a tutti. Ricorda: "Bagnoli fin da subito si mostrò per il grande uomo che era: diretto, schietto, franco. E l’allenatore era avanti, un genio, un fuoriclasse. Il valore di quelle che vengono chiamate azioni su palla inattiva, ora, lui l’aveva compreso prima di tutti, è stato un innovatore. Come per la pressione sulla rimessa laterale della squadra avversaria, per tutti quei dettagli che nessuno considerava, all’epoca, tranne lui. Gli bastava uno sguardo per capire che mosse tattiche fare per cambiare una partita. Fummo promossi dopo un campionato trionfale, il Verona dello scudetto cominciò lì".