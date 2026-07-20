Entra sempre più nel vivo la sessione di calciomercato estivo. Dopo la prima settimana di ritiri e le prime amichevoli giocate nel weekend, le dirigenze continuano a muoversi sul mercato.

Accordo raggiunto fra Pisa e Genk per il trasferimento di Durosinmi. L'attaccante nigeriano giocherà in Belgio, i toscani incassano 10.5 milioni. Cessione record che supera quella di Lorenzo Lucca nel 2024.

Leonardo Sernicola lascia la Cremonese dopo 5 anni, ufficiale il suo passaggio al Benevento con la firma di un contratto triennale.

Primi due acquisti per il Cesena di Alessandro Diamanti: dal Newcastle Jets arriva il difensore australiano Mark Natta, dalla Fiorentina arriva Daniel Caprini: operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per la squadra viola.

Felipe Jack passa alla Cremonese in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Como. Il difensore brasiliano classe 2006 ha maturato esperienza in Serie B con Spezia e Catanzaro. La scorsa stagione con i calabresi sotto la guida di Aquilani si è reso protagonista fino al raggiungimento della finale play-off persa contro il Monza.

Dopo la cessione di Deplanches al Frosinone, il Palermo ufficializza Mattia Fortin dal Lens. Il portiere classe 2003, che ha giocato in prestito al Padova durante la passata stagione, partirà inizialmente come riserva di Joronen.

Il Modena accoglie Stenio Zanetti, esterno brasiliano classe 2003 proveniente dal Karpaty Lviv. Contratto triennale per il calciatore con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.

Il centrocampista finlandese Niklas Pyyhtia va al Sudtirol in prestito secco dal Bologna. Il classe 2003 aveva già collezionato 18 presenze e 4 gol con la squadra altoatesina nella seconda metà della stagione 2024/2025, nell'ultima stagione ha invece vestito la maglia del Modena.

Doppio colpo per la Sampdoria: dal Monza arriva il difensore Luca Ravanelli, mentre per l'attacco c'è Tobias Lauritsen, norvegese classe 97' appena svincolato dallo Sparta Rotterdam.

Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni di ogni squadra di Serie B per la sessione estiva del calciomercato 2026:

AREZZO

Acquisti: Arena (a, Pisa), Nunziante (p, Udinese), Seculin (p, svincolato), Illanes (d, Carrarese), Martinez (c, Parma), Cipriani (a, Aranova), Cerri (a, Como), Sala (c, svincolato)

Cessioni: Di Chiara (d, fine contratto), Venturi (p, fine contratto).

ASCOLI

Acquisti: De Pieri (c, Inter U-20), Perciun (c, Torino), Acampora (c. svincolato)

Cessioni: Forte (a, Entella), Rizzo Pinna (c, Cosenza, f.p), Cozzoli (d, Savoia), Tavcar (d, Giulianova), Corazza (a, svincolato)

AVELLINO

Acquisti: Sassi (p, Atalanta), Spadoni (a, Torino), Faticanti (c, Juventus), Moruzzi (d, Juventus), Martinelli (p, Fiorentina), Di Maggio (c, Inter)

Cessioni: Lescano (a, Salernitana), Crespi (a, Union Brescia), D'Ausilio (c, Iraklis Salonicco), De Cristofaro (c, Latina), Marchisano (d, Giugliano)

BENEVENTO

Acquisti: Logan Gaspar (c, Club America), Siatounis (c, Potenza), Schimmenti (a, Potenza), Sylla (p, svincolato), Beruatto (d, Pisa), Sernicola (d, Cremonese)

Cessioni: Nardi (c, fine contratto), Caldirola (d, fine contratto), Perlingeri (a, Audace Cerignola)

CARRARESE

Acquisti: Khafi (c, Psg under 20), Guercio (d, Slask Wroclaw), Rubino (c, Fiorentina), Pinelli (c, Lazio), Romani (d, Fiorentina), Marconi (a, Dolimiti Bellunesi), Cissè (a, Atalanta Under 23)

Cessioni: Cicconi (d, Sampdoria), Bouah (c, fine contratto), Illanes (d, Arezzo), Accornero (a, Trento), Scheffer (d, Pineto)

CATANZARO

Acquisti: Di Francesco (c, Palermo) riscatto, Postiglione (d, Pineto)

Cessioni: Cassandro (d, Como) f.p, Rispoli (c, Como) f.p., Nuamah (c, Sassuolo) f.p., Jack (d, Como) f.p., Oudin (c, svincolato), Brighenti (d, Vicenza), Liberali (c, Como)

CESENA

Acquisti: Caprini (a, Fiorentina), Natta (d, Newcastle United Jets)

Cessioni: Calò (c, Frosinone) riscatto, Berti (c, Cremonese), Bastoni (d, fine contratto), Castrovilli (c, fine contratto),

CREMONESE

Acquisti: Berti (c, Cesena), Lickunas (a, Perugia), Gerli (c, Modena), Felipe Jack (d, Como)

Cessioni: Silvestri (p, Karagumruck), Ceccherini (d, svincolato), Okereke (a, svincolato), Vardy (a, svincolato), Zanimacchia (c, Padova), Nava (p, Alcione Milano), Tsadjout (a, Vicenza), Pavesi (d, Pergolettese), Sernicola (d, Benevento)

EMPOLI

Acquisti: /

Cessioni: Anjorin (c, Torino) riscatto, Konate (a, Juventus), Versari (p, Piacenza), Ignacchiti (c, Mantova), Zanaga (a, Milan)

VIRTUS ENTELLA

Acquisti: Previtali (d, Chiavari), Forte (a, Ascoli), Corona (a, Palermo), Motolese (d, Bologna)

Cessioni: Lipani (c, Latina),

JUVE STABIA

Acquisti: Giorgini (d, Sudtirol) riscatto, Ricciardi (d, Cosenza) riscatto, Carissoni (d, Cittadella) riscatto, Patane (c, Verona), Caccavo (a, Bologna)

Cessioni: Cacciamani (c, Torino) f.p., Burnete (a, Lecce) f.p., Diakitè (d, Palermo) f.p., Kassama (c, Trento) f.p., Ciammaglichella (c, Torino) f.p., Varnier (d, Sudtirol), Maistro (c, svincolato), Morachioli (a, svincolato), Leone (c, svincolato)

MANTOVA

Acquisti: Benaissa (d, Casa Pia), Castellini (d, Catania), Silva (a, Torino), Meroni (d, Bari), Tomasevic (d, Bologna), Gemello (p, Perugia), Gliozzi (a, Modena), Chinetti (a, Como), Spinaccè (a, Inter Under 20), Vesentini (c, Union Brescia), Ignacchiti (c, Empoli), Cajazzo (a, Casarano)

Cessioni: Marras (a, Pisa)

MODENA

Acquisti: Manquant (a, svincolato), Sersanti (c, Juventus) riscatto, Ronco (d, Monopoli), Bacchin (a, Perugia), Montevago (a, Perugia), Consiglio (p, Genoa), Odero (d, Genoa), Caso (a, Monza) f.p., Bozhanaj (c, Reggiana) f.p., Azzi (d, Monza), Brugman (c, svincolato), Zanetti (a, Karpaty Lviv)

Cessioni: Cauz (d, svincolato), Cotali (d, svincolato), Defrel (a, svincolato), Massolin (c, Inter) f.p., Strizzolo (a, svincolato), Gliozzi (a, Mantova), Wiafe (c, Genoa), Gerli (c, Cremonese)

PADOVA

Acquisti: Sorrentino (p, Monza) riscatto, Bordoni (d, Lazio), Zanimacchia (c, Cremonese)

Cessioni: Penta (c, Arzignano), Castegnaro (c, Arzignano), Tumiatti (c, Mestre)

PALERMO

Acquisti: Diakitè (d, Juve Stabia) f.p., Estevez (c, svincolato), Brunori (a, Sampdoria) f.p., Gyasi (c, Empoli ) riscatto, Lund (d, Colonia) f.p., Nikolau (d, Bari) f.p., Cassandro (d, Como), Hernani (c, Monza), Fortin (p, Lens)

Cessioni: Bardi (p, Mantova), Saric (c, Antalyaspor), Di Francesco (c, Catanzaro), Bereszynski (d, Motor Lublino), Corona (a, Entella), Di Bartolo (p, Altamura), Desplanches (p, Frosinone)

PISA

Acquisti: Loyola (c, Independiente) riscatto, Aebischer (c, Bologna) riscatto, Denoon (d, Zurigo) riscatto, Marras (a, Mantova), Leone (c, svincolato)

Cessioni: Arena (a, Arezzo), Raychev (c, Levski Sofia), Lind (a, Nordsjallend), Marin (c, Al Nasr), Mlakar (a, Maribor), Jevsenak (c, Maribor), Durosinmi (a, Genk)

SAMPDORIA

Acquisti: Insigne (a, svincolato), S. Esposito (c, Spezia) riscatto, Begic (a, Parma) riscatto, Cicconi (d, Carrarese) riscatto, Gartenmann (d, Ferencvaros), Sinani (a, svincolato), Ravanelli (d, Monza), Lauritsen (a, svincolato)

Cessioni: Coubis (d, Cluj)

SUDTIROL

Acquisti: Varnier (d, Juve Stabia), Stabile (d, Inter), Mixtur (a, Villefranche), Plizzari (p, Venezia), Lopes (a, Radomiak), Stivanello (d, Bologna), Pyytthia (c, Bologna)

Cessioni: Mallamo (c, Union Brescia)

VERONA

Acquisti: Bega (c, Stade Nyonnais), Leali (p, svincolato), Korac (d, Venezia), Cerbone (a, Casarano)

Cessioni: Ghilardi (d, Roma) riscatto, Mitrovic (a, Vojvodina), Lambourde (a, Servette), Bella Kotchap (d, Venezia), Gagliardini (c, fine contratto), Lirola (d, fine contratto), Akpa Akpro (c, fine contratto), Orban (a, f.p.), Nelsson (d, f.p.), Valentini (d, f.p.), Lovric (c, f.p.), Al-Musrati (c, f.p.), Pavanati (c, Lumezzane), Nwachukwu (d, Lumezzane), Cazzadori (d, Spezia), Patane (c, Juve Stabia)

VICENZA

Acquisti: Rauti (a, Torino), Corazza (d, Bologna), Moncini (a, Vicenza), Pietrelli (c, Juve Next Gen), Marchizza (d, svincolato), Brighenti (d, Catanzaro), Tsadjout (a, Cremonese)

Cessioni: Zamparo (a, Alcione)

Legenda

p= portiere; d= difensore; c= centrocampista; a= attaccante; f.c= fine contratto; f.p.= fine prestito