In due per la panchina del Verona.

L'Hellas accelera ancora per Alberto Gilardino, ma non lascia cadere la possibilità di arrivare a Marco Baroni, convincendolo a tornare in gialloblù.

Queste le due vie seguite dal club e da Sean Sogliano. Con Gilardino ci sono da superare due questioni, con il contratto in essere del tecnico con il Pisa, che va risolto (scade il 30 giugno 2027) e l'intesa sull'ingaggio. Gilardino percepisce 1 milione netto. Le parti cercano un'intesa, sulla base di un accordo che sarebbe pluriennale. In queste ore ci saranno ulteriori contatti

Per Baroni, diversi gli aspetti complicati. L'allenatore è legato al Torino da un contratto fino al 2027, a 1.2 milioni netti. Da capire quanto possa accettare di scendere in Serie B o, invece, aspettare una chiamata dalla Serie A. A Baroni ha pensato anche il Pisa, ma senza sviluppi ulteriori.

La pole position, allo stato delle cose, è quindi per Gilardino. Eppure Baroni resta un'ipotesi, sebbene di difficile realizzazione, concreta. (M.F.)