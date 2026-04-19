Furia Orban, manata sull’auto, lui scende e ingaggia una rissa

Furia Gift Orban dopo la partita tra Verona e Milan, L'attaccante del Verona, evidentemente nervoso per la sconfitta, si sarebbe rifiutato di scendere dall'auto per firmare autografi e fare delle foto nel parcheggio A del Bentegodi.

A quel punto, secondo alcune ricostruzioni, una persona avrebbe colpito con una manata l'auto di Orban che, sceso di scatto, si è diretto verso il tifoso strattonandogli la maglietta. La persona si è difesa e ha risposto, c'è stato un inizio di rissa, subito sedata da una persona dello staff del Verona che ha ricondotto Orban alla ragione, calmandolo e spostandolo dietro la sua auto lontano dall'altra persona.