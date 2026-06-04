Rino Foschi, direttore sportivo dell'Hellas dal 1995 al 2002, parla della possibilità che Alberto Gilardino o Marco Baroni diventino allenatori gialloblù.

Sentito dal "Corriere di Verona", Foschi dice: "Ottime scelte tutte e due. Gilardino? Ha dimostrato di avere delle chiare qualità. Lo ricordo come un ragazzo timido, d’altronde era giovanissimo, adesso che gli anni sono passati, che ha avuto una grande carriera da attaccante e sta in panchina di sicuro è scattato nel temperamento. Ha fatto la gavetta e, come per ogni allenatore, ha avuto stagioni buone e altre di meno. Conosce Verona, è una piazza piena di passione, impegnativa. Sarebbe una grande realtà per lui”.

Su Baroni, Foschi osserva: "Rispetto a Gilardino ha ovviamente un percorso molto più lungo. Viene da una stagione che è andata male con il Torino, ma in quelle precedenti ha sempre fatto ottime cose, come si è visto all’Hellas. Saprebbe dare tranquillità alla piazza di Verona, che ne ha bisogno. Al pari di Gilardino, un allenatore ideale per l’Hellas, soprattutto in questo momento di ricostruzione"