Il terzino gialloblù esce vittorioso dall'amichevole contro l'Olanda terminata per 0-1
Si avvicina l'esperienza del Mondiale 2026 per Rafik Belghali. L'esterno algerino è sceso in campo a Rotterdam nel secondo tempo della partita contro l'Olanda.
La sfida amichevole è stata poi decisa dal gol di Hadj Moussa al minuto 86'.
Di seguito i prossimi impegni della nazionale guidata dal CT Vladimir Petkovic:
Bolivia-Algeria | 10/06, Kansas City (Stati Uniti) - Amichevole
Argentina-Algeria | 17/06, Kansas City (Stati Uniti) - Coppa del Mondo FIFA 2026
Giordania-Algeria | 23/06, Santa Clara (Stati Uniti) - Coppa del Mondo FIFA 2026
Algeria-Austria | 28/06, Kansas City (Stati Uniti) - Coppa del Mondo FIFA 2026
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