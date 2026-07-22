Kieron Bowie rimane un uomo mercato del Verona, che attende, per cederlo, un'offerta non inferiore ai 10 milioni di euro.

Gianluca Di Marzio riporta che Sassuolo e Cagliari sono le due maggiori pretendenti. In vantaggio, seppur di poco, è al momento il club degli Squinzi che ha formulato un'offerta superiore a quella dei sardi. La situazione è dunque fluida, e dal Cagliari potrebbe arrivare una controproposta per battere la concorrenza. Il Sassuolo, dalla sua, ha la possibilità di inserire delle contropartite. In tal senso si è parlato di Samuele Mulattieri.

Arrivato a gennaio dall'Hibernian, l'attaccante scozzese ha segnato 4 gol in 14 partite di campionato e ora Sassuolo e Cagliari se lo contendono per riportarlo in serie A.

L'Hellas resta vigile e al momento, dovesse partire Bowie, l'alternativa è quella di Walid Cheddira, per il quale si potrebbe sbloccare a breve il passaggio in gialloblù.