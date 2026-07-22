Il Verona è vicino a Walid Cheddira.

L'Hellas ha sorpassato il Padova nella corsa all'attaccante marocchino, rientrato al Napoli dopo i prestiti nell'ultima stagione a Sassuolo e Lecce.

Come riporta "La Gazzetta dello Sport", il Verona è avanti per Cheddira. La dirigenza del Padova è salita lunedì a Dimaro, località in cui è in ritiro il Napoli, per ritornare dopo aver appreso che l'Hellas è in vantaggio e ha già un'intesa per Cheddira.

Il club gialloblù, ora, deve chiudere la trattativa e stringe. Il Napoli chiede 4 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo di Cheddira. L'operazione è avviata, il Verona va allo sprint per dare a Marco Baroni un nuovo rinforzo in attacco.