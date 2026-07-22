SERIE BKT 2026/27 - IL CALENDARIO DELL'HELLAS VERONA

Giornata 1 | Hellas Verona-Ascoli | 21/22 agosto

Giornata 2 | Padova-Hellas Verona | 29/30 agosto

Giornata 3 | Hellas Verona-Arezzo | 5/6 settembre

Giornata 4 | Benevento-Hellas Verona | 12/13 settembre

Giornata 5 | Hellas Verona-Vicenza | 19/20 settembre

Giornata 6 | Modena-Hellas Verona | 10/11 ottobre

Giornata 7 | Hellas Verona-Catanzaro |17/18 ottobre

Giornata 8 | Hellas Verona-Pisa | 24/25 ottobre

Giornata 9 | Juve Stabia-Hellas Verona | 27 ottobre

Giornata 10 | Hellas Verona-Carrarese | 31 ottobre/1 novembre

Giornata 11 | Mantova-Hellas Verona | 7/8 novembre

Giornata 12 | Hellas Verona-Cesena | 21/22 novembre

Giornata 13 | Virtus Entella-Hellas Verona | 24 novembre

Giornata 14 | Empoli-Hellas Verona | 28/29 novembre

Giornata 15 | Hellas Verona-Palermo | 5/6 dicembre

Giornata 16 | Hellas Verona-Avellino | 8 dicembre

Giornata 17 | Sudtirol-Hellas Verona | 12/13 dicembre

Giornata 18 | Hellas Verona-Cremonese | 19/20 dicembre

Giornata 19 | Sampdoria-Hellas Verona | 26/27 dicembre

Giornata 20 | Arezzo-Hellas Verona | 9/10 gennaio

Giornata 21 | Hellas Verona-Juve Stabia |16/17 gennaio

Giornata 22 | Pisa-Hellas Verona | 23/24 gennaio

Giornata 23 | Hellas Verona-Modena | 30/31 gennaio

Giornata 24 | Cesena-Hellas Verona | 6/7 febbraio

Giornata 25 | Catanzaro-Hellas Verona | 13/14 febbraio

Giornata 26 | Hellas Verona-Virtus Entella | 20/21 febbraio

Giornata 27 | Palermo-Hellas Verona | 27/28 febbraio

Giornata 28 | Hellas Verona-Empoli | 2 marzo

Giornata 29 | Avellino-Hellas Verona | 6/7 marzo

Giornata 30 | Hellas Verona-Sampdoria | 13/14 marzo

Giornata 31 | Vicenza-Hellas Verona | 20/21 marzo

Giornata 32 | Hellas Verona-Mantova | 3/4 aprile

Giornata 33 | Carrarese-Hellas Verona | 10/11 aprile

Giornata 34 | Hellas Verona-Padova | 17/18 aprile

Giornata 35 | Cremonese-Hellas Verona | 24/25 aprile

Giornata 36 | Hellas Verona-Benevento | 1/2 maggio

Giornata 37 | Ascoli-Hellas Verona | 8/9 maggio

Giornata 38 | Hellas Verona-Sudtirol | 15/16 maggio

TUTTO IL CALENDARIO - ANDATA:

RITORNO:

Oggi la serie B conoscerà il suo calendario. Appuntamento alle 18 nello splendido teatro dei Filarmonici ad Ascoli Piceno, ma anche su Dazn e sul canale YouTube della Lega, con collegamenti per Sky e RaiSport. Le squadre possono conoscere il loro cammino con il tradizionale evento, alla presenza dei club e di ospiti di prestigio. Ecco cosa bisogna sapere sul prossimo torneo, arrivato all’edizione n. 95.

Calendari serie B, cosa c'è da sapere

LA PARTENZA

Si comincia nel weekend del 22-23 agosto, con un open day venerdì 21.

INFRASETTIMANALI Sono quattro le giornate che saranno disputate di martedì e mercoledì, tre all’andata (27 ottobre, 24 novembre) e una al ritorno (2 marzo).

SOSTE Il campionato si ferma, come la Serie A, solo per le nazionali, in tre blocchi: dal 21 settembre al 6 ottobre (due settimane), dal 9 al 17 novembre e dal 22 al 30 marzo. Ci sarà poi la sosta invernale, dopo il turno natalizio del 27 dicembre: durerà fino all’8 gennaio.

LA FINE Il campionato finirà nel weekend tra il 14 e il 16 maggio: la data esatta verrà comunicata in seguito, tutte le partite di questo turno (come del penultimo) in ogni caso saranno giocate in contemporanea.

Calendari serie B, il programma della serata

La serata, condotta dalla giornalista di Rai Sport Simona Rolandi e dal telecronista di Dazn Alessandro Iori, vedrà la partecipazione straordinaria dell’attore e regista marchigiano Neri Marcoré e delle musiche del pianoforte di Eros Cristiani, autore della sigla della Serie BKT. Presenti anche ospiti del mondo sportivo come la Legend della B Daniele Cacia. Previsto anche un momento dedicato alla valorizzazione della cucina tradizionale ascolana. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming dalle ore 18 sulla piattaforma DAZN e sul canale You Tube della Lega B, la copertura tv sarà garantita anche su Rai Sport mentre Sky Sport24 realizzerà collegamenti e servizi durante il tg sportivo. Partner tecnologico della serata per la compilazione dei calendari è Fastbreak AI. La produzione audiovisiva e il coordinamento dell’evento sono affidati a Xentek, società del territorio che opera in ambito nazionale ed internazionale.

Kombat™ Ball Serie BKT 2026/2027 - Durante l’evento verrà presentato il nuovo Kombat™ Ball Serie BKT 2026/2027, disegnato per il decimo anno consecutivo da Kappa®, nelle versioni standard e special edition dedicata alla ricorrenza internazionale del 25 novembre contro la violenza sulle donne.

Il Teatro dei Filarmonici – Considerato un vero e proprio gioiellino della "Città delle Cento Torri", il teatro fu costruito tra il 1829 e il 1831 per poi essere inaugurato l’anno successivo. Caratterizzato dalla tipica forma a ferro di cavallo e da una capienza di 280 posti, l'edificio custodisce al suo interno preziosi stucchi ornamentali, decorazioni a cassettoni e le sculture di Giorgio Paci. Ceduto al Comune nel 1994, il teatro è stato restituito al pubblico nel 2018 al termine di un imponente lavoro di restauro.

Consiglio direttivo – Nel pomeriggio, prima dell’evento di sorteggio dei calendari, si svolgerà presso la Sala De Carolis della Pinacoteca Civica il Consiglio direttivo della Lega Serie B, cui seguirà una visita guidata della struttura a cura del Comune. La Pinacoteca civica di Ascoli Piceno è considerata tra le più importanti delle Marche e dell'Italia centrale. Le 15 sale espositive ospitano diverse opere pittoriche su tela e su tavola, sculture, affreschi rimossi, raccolte numismatiche, strumenti musicali e miniature. Tra gli artisti esposti Tiziano, Amisani, Reni, Crivelli, Alemanno e molti altri.