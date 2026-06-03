Finisce 1-1 la finale d'andata dei playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli, ripresa e conclusa oggi dopo l'interruzione di ieri per l'impraticabilità del terreno di gioco al Rigamonti, causata dalla pioggia intensa su Brescia.

L'Ascoli era andato in vantaggio all'8' con Rizzo Pinna, ma il Brescia ha risposto al 12' con il solito Crespi. Lo stop di quasi ventiquattro ore ha fatto evaporare tutta l’inerzia che il Brescia si era costruito in sessanta minuti di gara e il risultato ha deluso le aspettative. Il ritorno è in programma domenica 7 giugno alle 18. In caso di parità di reti ci saranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore.