Il club arancioneroverde ha fatto un sondaggio per l'attaccante
Per Gift Orban c'è l'interessamento del Venezia.
L'ormai ex attaccante del Verona, 29 presenze e 7 gol in gialloblù, è stato cercato dal club arancioneroverde, neopromosso in Serie A.
Lo riporta Sky.
Orban, visto che l'Hellas non eserciterà il diritto di riscatto sul suo prestito, tornerà all'Hoffenheim, società tedesca da cui il Verona l'ha ingaggiato.
Il Venezia ha fatto un sondaggio per lui. Situazione da vedere, quindi, con Orban che potrebbe restare in A.
Il centravanti ha chiuso con un'ammenda di 4500 euro la vicenda della rissa scatenata con un tifoso dopo la partita dell'Hellas con il Milan, il 19 aprile scorso.
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