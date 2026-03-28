Con 7 gol fatti, Gift Orban è il miglior marcatore stagionale del Verona.
hellas1903 news Orban, prendere o lasciare? I dubbi sul riscatto dell’attaccante
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Orban, prendere o lasciare? I dubbi sul riscatto dell’attaccante
L'attaccante è il miglior marcatore dell'Hellas, ma la sua conferma è molto improbabile
Annata disastrosa per l'Hellas, ma pure con poche luci, dopo le favorevoli premesse iniziali, per l'attaccante. Alle reti segnate si contrappongono le occasioni mancate, per un totale di segnature che avrebbe potuto essere notevolmente superiore.
Orban è in prestito dall'Hoffenheim, il Verona può riscattarne il cartellino versando 8 milioni di euro.
Una cifra elevatissima a fronte della retrocessione che è ad un passo per i gialloblù. Per le esigenze economiche che porta con sé la Serie B, la somma è molto alta, e pure per questo è difficile che la società si muova in questa direzione, anche se verranno fatte delle valutazioni in merito.
Allo stato delle cose, che Orban sia confermato è molto improbabile.
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