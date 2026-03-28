Orban, prendere o lasciare? I dubbi sul riscatto dell’attaccante

L'attaccante è il miglior marcatore dell'Hellas, ma la sua conferma è molto improbabile

Una cifra elevatissima a fronte della retrocessione che è ad un passo per i gialloblù. Per le esigenze economiche che porta con sé la Serie B, la somma è molto alta, e pure per questo è difficile che la società si muova in questa direzione, anche se verranno fatte delle valutazioni in merito.