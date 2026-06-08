Dopo i fatti avvenuti successivamente alla partita del Verona con il Milan, Gift Orban non ha più fatto parte dell'Hellas. L'aggressione al tifoso seguita alla gara con i rossoneri, dopo che ad Orban era stato chiesto di fermarsi per una foto e un autografo, con l'attaccante che si era rifiutato e, nel momento in cui la sua macchina era stata colpita da una manata, era sceso scatenando una rissa, aveva chiuso i rapporti con il Verona.

Ora, il comunicato pubblicato (sigla 546/AA) dalla FIGC, con cui, dietro accordo e parere favorevole della Procura Federale, Orban pagherà un'ammenda di 4500 euro per quanto è avvenuto.

Questo il contenuto della pronuncia.

"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle

indagini di cui al procedimento n. 1079 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Gift Emmanuel

ORBAN avente ad oggetto la seguente condotta:

Gift Emmanuel ORBAN, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per l’Hellas

Verona FC S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero

del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto

comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza,

per aver, al termine della gara Hellas Verona – Milan del 19 aprile 2026, valevole per il

campionato di Serie A, mentre si accingeva ad abbandonare l’impianto sportivo a bordo della

propria autovettura, uscendo dal parcheggio “Masprone”, transitando nell’area adiacente lo

stadio ove erano presenti alcuni sostenitori della squadra locale, giunto in prossimità del cancello

carraio, avvicinato da un tifoso, iniziato una violenta colluttazione con quest’ultimo supporter,

che terminava solo grazie all’intervento di alcuni presenti che separavano fisicamente le parti,

qualche frangente prima dell’arrivo delle Forze di Polizia;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dal seguente soggetto:

 Sig. Gift Emmanuel ORBAN;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto

dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

 € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Gift Emmanuel ORBAN;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato".

Sul prestito di Orban dall'Hoffenheim, il Verona poteva esercitare un diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Un'opzione, ovviamente, che è stata fatta cadere.