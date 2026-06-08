L'attaccante ha chiuso l'accordo con la Procura Federale dopo la rissa con il tifoso ad aprile
Dopo i fatti avvenuti successivamente alla partita del Verona con il Milan, Gift Orban non ha più fatto parte dell'Hellas. L'aggressione al tifoso seguita alla gara con i rossoneri, dopo che ad Orban era stato chiesto di fermarsi per una foto e un autografo, con l'attaccante che si era rifiutato e, nel momento in cui la sua macchina era stata colpita da una manata, era sceso scatenando una rissa, aveva chiuso i rapporti con il Verona.
Ora, il comunicato pubblicato (sigla 546/AA) dalla FIGC, con cui, dietro accordo e parere favorevole della Procura Federale, Orban pagherà un'ammenda di 4500 euro per quanto è avvenuto.
Questo il contenuto della pronuncia.
"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 1079 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Gift Emmanuel
ORBAN avente ad oggetto la seguente condotta:
Gift Emmanuel ORBAN, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per l’Hellas
Verona FC S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero
del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto
comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza,
per aver, al termine della gara Hellas Verona – Milan del 19 aprile 2026, valevole per il
campionato di Serie A, mentre si accingeva ad abbandonare l’impianto sportivo a bordo della
propria autovettura, uscendo dal parcheggio “Masprone”, transitando nell’area adiacente lo
stadio ove erano presenti alcuni sostenitori della squadra locale, giunto in prossimità del cancello
carraio, avvicinato da un tifoso, iniziato una violenta colluttazione con quest’ultimo supporter,
che terminava solo grazie all’intervento di alcuni presenti che separavano fisicamente le parti,
qualche frangente prima dell’arrivo delle Forze di Polizia;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dal seguente soggetto:
Sig. Gift Emmanuel ORBAN;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
€ 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Gift Emmanuel ORBAN;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato".
Sul prestito di Orban dall'Hoffenheim, il Verona poteva esercitare un diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Un'opzione, ovviamente, che è stata fatta cadere.
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